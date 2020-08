El Departamento de Salud de Florida ha reportado 6.352 nuevos casos de coronavirus en el estado, lo que hace un total de más de 569.000, con 9.345 muertes.

A las 11 a.m. del sábado, el Departamento de Salud de Florida reportó 569.637 casos confirmados de COVID-19.

Ahora hay 144.407 casos confirmados en Miami-Dade y 66.011 casos en Broward.

El número total de casos en el condado de Palm Beach ha llegado a 38.902, y 1.622 casos han sido reportados en el condado de Monroe.

Florida is increasing testing capacity for #COVID19. Testing sites sponsored by the state of Florida and other entities can be found at https://t.co/oPwhyNNiEG. If you have questions about eligibility or access, the COVID-19 Call Center is available 24/7 at 1 (866) 779-6121. pic.twitter.com/XXArZrEJny

— Florida Dept. Health (@HealthyFla) August 15, 2020