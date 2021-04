Por primera vez desde marzo de 2020, hubo un estadio de béisbol lleno. Ocurrió en Texas, en el encuentro que los Rangers recibieron a los Jays en el Globe Life Field en Arlington.

Es la primera vez que un estadio de la MLB se abre a su capacidad máxima (casi 40.000 asientos) desde que los temores del COVID-19 se apoderaron de la nación y cerraron los deportes casi por completo.

En este primer encuentro a casa llena los Rangers cayeron derrotados 6 carreras por 3.

La decisión de los Rangers se produce un mes después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, pusiera fin al mandato de máscaras del estado y diera a las empresas la libertad de abrir a pleno rendimiento. Abbott citó la disponibilidad de vacunas y la disminución de los números de COVID-19 para su decisión. Reseñó OutKick.

Leading off and playing SS, No. 9, @Isiahkf11! pic.twitter.com/R4k4Awx3rD

— Texas Rangers (@Rangers) April 5, 2021