Hace unos días en Coulder, Colorado se produjo la séptima matanza masiva en lo que va de año en los Estados Unidos. Allí, diez personas perdieron la vida a manos de Ahmad Al Aliwi Alissa.

Entre los fallecidos se encontraba Kevin Mahoney, de 61 años de edad. Su hija se pronunció a través de la red social de Twitter con un emotivo mensaje en forma de hilo para describir un poco la vida de su padre.

“Me rompe el corazón anunciar que mi papá, mi héroe, Kevin Mahoney, fue asesinado en el tiroteo de King Soopers en mi ciudad natal de Boulder, CO. Mi papá representa todas las cosas del amor. Estoy tan agradecida de que pudiera acompañarme por el pasillo el verano pasado”, dijo Erika Mahoney, haciendo referencia a su casamiento en la parte final del mensaje.

“Ahora estoy embarazada Sé que quiere que sea fuerte por su nieta. Te amaré por siempre papá. Siempre estás conmigo”, agregó en otros dos tuits.

I am heartbroken to announce that my Dad, my hero, Kevin Mahoney, was killed in the King Soopers shooting in my hometown of Boulder, CO. My dad represents all things Love. I'm so thankful he could walk me down the aisle last summer. pic.twitter.com/SLS2bdm5Hc

— Erika Mahoney (@MahoneyEb) March 23, 2021