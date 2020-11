En un giro de acontecimientos, los republicanos de Miami cambiaron sus asientos en dos distritos del congreso del sur de Florida, un resultado que ninguno de los dos partidos esperaba, según difundió foxnews

Analistas de Estados Unidos se preguntan si esta elección podría representar cambios duraderos para Florida, sobre para el Partido Republicano que contó con el apoyo de los votantes hispanos.

Un dato a considerar es que la ex periodista en español María Elvira Salazar representará al 27º distrito del congreso de Florida después de superar ligeramente a la representante demócrata Donna Shalala. El ex alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, también republicano, representará al 26º distrito de Florida tras derrotar a la representante demócrata Debbie Mucarsel-Powell.

“Soy una chica del barrio. Así que el barrio votó por mí”, dijo Salazar.

Salazar dice que hay un factor clave que llevó a Miami a echar a los demócratas este año.

“Sólo una palabra”, dijo Salazar. “Socialismo”. No puedes estar jugando con esa palabra, no puedes estar jugando con el socialismo porque eso me recuerda a mi mamá y a mi vecina y a la gente que vive al otro lado de la calle, del infierno.”

Giménez está de acuerdo, añadiendo que Trump jugó un papel innegable a la hora de ayudar a los republicanos a ganar en Florida.

Agregó que “el mensaje del Presidente Trump resonó, especialmente en los distritos electorales 26 y 27, donde María Elvira y yo derrotamos a los titulares demócratas. Creo que la gente rechazó sus ofertas. Estaban vendiendo extremismo. Había algo, francamente, ya sabes, políticas de tipo socialista que no resonaban bien aquí en el condado de Miami-Dade, especialmente con la comunidad hispana”, dijo Giménez.

Vale recordar que Trump obtuvo ganancias significativas en Miami-Dade en esta elección, donde Biden ganó por unos 85.000 votos. Hillary Clinton tomó el condado en 2016 por más de 290.000 votos.

Brian Fonseca, profesor de política de la Universidad Internacional de Florida, dijo que si los demócratas quieren ser competitivos en Florida en 2022 y 2024, necesitan un boleto Biden-Harris que no parezca impulsar políticas progresistas de izquierda.

“A nivel estatal, ciertamente existe el argumento de que tal vez el estado ya no es un estado oscilante, tal vez se está volviendo cada vez más rojo… No creo que el presidente Trump hubiera ganado el estado por el margen que lo hizo si no fuera por los mítines masivos y las Trumptillas y los trenes Trump que realmente trabajaron duro para movilizar y mover a esos votantes a las urnas”, dijo Fonseca. “Una de las cosas que perjudicó a la campaña de Biden en Florida fue la narrativa del socialismo y su inclinación hacia la izquierda progresista. Si ese mensaje es apoyado y sostenido en una administración dividida, les será muy difícil retomar Florida en el futuro”.

“Si miramos bien lo que ocurrió aquí, nos daremos cuenta que nuestro partido salió fortalecido”, añadió Giménez.

Los republicanos tienen una ganancia neta de seis escaños hasta ahora, incluyendo dos en Miami, que por lo general ganan los demócratas. En este momento, hay 15 escaños que aún están en juego.

