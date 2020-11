Este miércoles 11 de noviembre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, amplió el estado de emergencia que se declaró inicialmente el sábado en algunos condados del sur de Florida.

La orden ejecutiva que declaró el estado de emergencia ahora incluye los condados de Alachua, Broward, Citrus, Collier, Dixie, Gilchrist, Hendry, Hernando, Hillsborough, Lee, Levy, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Sarasota y Sumter.

ETA se debilitó hasta convertirse en una tormenta tropical pocas horas después de recuperar la fuerza de un huracán mientras Florida se prepara para un segundo golpe de la tormenta.

I have expanded my State of Emergency in anticipation of Hurricane #Eta to include 13 counties along the West Coast. I’ve also requested that @FEMA give us a pre-landfall emergency declaration so that we can make sure these areas are prepared. More info: https://t.co/PP1OkzBDjB

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) November 11, 2020