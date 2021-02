El gobernador Ron DeSantis proclamó este 6 de febrero como el Día de Ronald Reagan en Florida, en honor al natalicio de del cuadragésimo presidente de los Estados Unidos.

Reagan nació el 6 de febrero de 1911 en Tampico, Illinois. Este sábado se cumple el 110º aniversario de su nacimiento.

“Ronald Reagan fue uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestra nación y dejó un legado icónico que sigue inspirando (…) Me complace proclamar el día de hoy, 6 de febrero, como el Día de Ronald Reagan en Florida en honor al Gipper”, señaló DeSantis.

Esta medida también fue tomada por Gavin Christopher Newsom, gobernador California.

Ronald Reagan was one of the greatest presidents our nation has ever had and left an iconic legacy that continues to inspire. I’m pleased to proclaim today, Feb. 6, as Ronald Reagan Day in Florida in honor of The Gipper. pic.twitter.com/Xi04oElA2j

