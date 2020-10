La administración Trump ha presentado el mayor caso antimonopolio contra una empresa de tecnología en más de dos décadas.

El Departamento de Justicia acusa a Google de sofocar la competencia para mantener su poderosa posición en el mercado de la búsqueda en línea y la publicidad en línea.

Los críticos de Google se han quejado de que su negocio de búsqueda promueve las aplicaciones y servicios propios de Google a los usuarios, mientras que degrada los de sus rivales.

11 estados -Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Luisiana, Misisipí, Missouri, Montana, Carolina del Sur y Texas- se unieron a la demanda, según la denuncia.

Los funcionarios del Departamento de Justicia no descartaron una ruptura de Google en una llamada con los periodistas el martes.

“No hay nada fuera de la mesa”, dijo el fiscal general adjunto Jeffrey Rosen, quien advirtió que si el Departamento de Justicia no presenta una demanda ahora, “podríamos perder la próxima ola de innovación” y que “los estadounidenses nunca podrán ver el próximo Google”.

Today’s lawsuit by the Department of Justice is deeply flawed. People use Google because they choose to — not because they're forced to or because they can't find alternatives. We will have a full statement this morning.

— Google Public Policy (@googlepubpolicy) October 20, 2020