Es oficial, los Heat de Miami están en una mala racha luego de perder por tercer encuentro consecutivo y esta vez de manera sorpresiva ante los Detroit Pistons con marcador de 100-120 en condición de local.

Luego de lo que fue una serie para el olvido contra los Sixers de Filadelfia, el equipo de Miami llegaba a su casa a enfrentarse al último de la Conferencia Este de la NBA. Todo en el papel lucía para que el Heat diera un vuelco a la situación de reveses, pero una vez más el triunfo se le hizo esquivo, por eso decimos que están en mala racha.

Apenas fue el tercer triunfo de la temporada para los Detroit Pistons quien acumula nueve derrotas para seguir en el foso de su división.

Los 28 puntos conseguidos por Bam Adebayo y sus 7 reboes no fueron suficientes para evitar el caótico último cuarto en el que el equipo de Detroit consiguió la ventaja que necesitaba para sacar la victoria.

Por los Pistons Jerami Grant fue la gran figura de su conjunto tras conseguir anotar 24 puntos.

Derrick Rose drops 23 off the bench in the @DetroitPistons victory! #DetroitUp pic.twitter.com/rhyNzjAv82

— NBA (@NBA) January 17, 2021