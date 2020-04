El “Hombre Araña” ayuda a los ancianos de una ciudad turca a superar la cuarentena por el Covid-19 (Fotos)

Con el fin de ayudar a las personas mayores durante la pandemia de coronavirus, Burak Soylu se disfraza del Hombre Araña en la ciudad turca de Antalya. El ‘cosplayer’ le lleva a los adultos mayores alimentos y otras compras necesarias para que no tengan que salir de sus hogares, según difundió lapatilla

Soylu, quien tiene 27 años, se trepa a los balcones en distintos barrios para preguntar a los ancianos qué tipo de productos necesitan y luego reparte sus pedidos. El joven sostiene que “mi superpoder es hacer el bien para la comunidad. Por eso hago lo que tengo que hacer para ayudar a esta gente”

.

We are truly going through some very strange days. In Turkey, a guy in a #SpiderMan costume is helping out the elderly (65+), who are legally banned from leaving their homes due to #CoronaVirus, with shopping and all that. pic.twitter.com/MUpNPWHNYA

— BurakKadercan (@BurakKadercan) April 17, 2020