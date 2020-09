Este lunes el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (CNH), informó que el huracán Sally se fortaleció mientras atravesaba el Golfo de México, por lo que emitieron en Luisiana y Misisipi órdenes de evacuación





Sally parecía desplazarse hacia el este, poniendo toda la costa de Mississippi y Alabama bajo alarma mientras se alejaba de Louisiana, donde la costa suroeste todavía se está recuperando del huracán Laura.

Sally alcanzó este lunes en la tarde la categoría 2, con vientos fuertes de al menos 100 mph (161 kph) y el potencial de hasta 2 pies (0,6 metros) de lluvia que podría traer severas inundaciones.

Los datos de un avión cazador de huracanes muestran que las velocidades del viento se están fortaleciendo, y la tormenta podría golpear la costa con vientos de 105 mph, a sólo unas pocas millas por hora de una designación de Categoría 3, señaló el Centro Nacional de Huracanes.

Here are the latest coastal wind and storm surge warnings for Hurricane #Sally. More information is available at https://t.co/tW4KeFW0gB. Detailed local info is available at https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/VSCsJf30I5

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2020