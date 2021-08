Nuevos registros muestran que las negociaciones para reconstruir el Hyatt Regency y el Knight Center del centro de Miami parecen estar calentándose nuevamente. Al parecer, esta vez el desarrollador de Nueva York Continuum es quien estaría trabajando en planes de reurbanización.

William Wallace, un ejecutivo de Continuum, se registró en la ciudad de Miami el 10 de agosto para representar a la firma como cabildero, según muestran los registros consultados por The Next Miami.

Continuum quiere entrar en un negocio en conjunto con la ciudad y / o Hyatt para iniciar la remodelación del Knight Center, escribió Wallace en su registro.

