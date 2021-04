Uno de los eventos de la aeronáutica militar norteamericana volverá a Miami Beach, se trata del Hyundai Air and Sea Show.

En el show que se celebrará durante el Memorial Day, el 28 de mayo, estarán los cinco componentes de la Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

El Hyundai Air and Sea Show es una mirada de cerca al poderío del ejército estadounidense.

💥 SAVE THE DATE💥

The @Hyundai Air & Sea show is scheduled for May 29th-30th, 2021 on Miami Beach ✈️ 🇺🇸

For event updates and more info, please visit https://t.co/aOxx1BYJg3 #USASalute #AmericaStrong #Hyundai #AirShow #AirandSeaShow #SeaShow pic.twitter.com/umPZip1Ru0

