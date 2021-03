Albert Einstein cambió permanentemente el panorama de la física a principios del siglo XX cuando rompió muchas de las propiedades fundamentales del Universo.

La teoría de la relatividad de Einstein, que cubre la relatividad general y la especial, sigue siendo nuestro modelo más completo de cómo funcionan el tiempo, el espacio y la gravedad.

La relatividad general reveló la existencia de agujeros negros y la deformación del tiempo y el espacio, el espacio-tiempo, en presencia de una tremenda gravedad.

Mientras tanto, la relatividad especial determinó que las leyes de la física son idénticas para todos los observadores que no aceleran.

Lo más famoso es que el físico nacido en Alemania determinó que la velocidad de la luz en el vacío es la misma, independientemente de qué tan rápido se mueva un observador.

En consecuencia, los eventos pueden desarrollarse al mismo tiempo para un observador pero ocurrir en un momento diferente para otro.

De esta teoría de la relatividad, Einstein derivó su fórmula más conocida: E =mc².

Aquí te dejamos un vídeo inédito el propio Einstein hablando sobre su descubrimiento más importante:

Albert Einstein was born on March 14, 1879. #PiDay

It is incredible to hear Albert Einstein explain his famous formula, E=mc² pic.twitter.com/iKLhzAio4t

— Vala Afshar (@ValaAfshar) March 14, 2021