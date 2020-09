Aunque aparentan tener una vida envidiable muchas de las personalidades que vemos en pantalla, realmente viven un infierno que pocos conocemos hasta que sorprenden con su anuncio.

Una enfermedad mental te puede imposibilitar igual que una enfermedad física, por lo que siempre hay qué prestarle atención a que todo esté en orden.

Te presentamos algunas celebridades que han tenido que enfrentarse a la ansiedad, mientras que al mismo tiempo lidian con la fama y sus carreras:

Ryan Reynolds

El famoso quien le da vida al antihéroe Deadpool reveló en entrevista que constantemente es un manojo de nervios, pues el miedo le invade y las náuseas aparecen antes de cada salida a escena o programa.

Adele

La reconocida cantante de 32 años, reconoció el paánico que le generan las grandes masas “le tengo miedo al público. Me asusta mucho. En un espectáculo en Ámsterdam, estaba tan nerviosa que escapé por la salida de incendios. He vomitado un par de veces. Solo tengo que soportarlo. Pero no me gusta viajar. Tengo muchos ataques de ansiedad”, señaló.

Chis Evans

El actor ha sido muy abierto con el tema de la depresión y la ansiedad, pues en más de una ocasión ha revelado cómo fue que su situación lo llevó a rechazar el papel de Capitán América la primera vez que se lo ofrecieron.

Selena Gómez

La joven a pesar de su talento afirmó que en ocasiones se sintió incapaz “las giras son un lugar muy solitario para mí. Estaba deprimida, ansiosa. Comencé a tener ataques de pánico justo antes de subir al escenario o justo después de salir del escenario. Básicamente sentí que no era lo suficientemente buena, no era capaz. Sentí que no le estaba dando nada a mis fans, y ellos podían verlo, lo cual, creo, fue una distorsión total”.

Jesse Eisenberg

El actor que le dio vida a Mark Zuckerberg en la película La red social, encontró en la actuación la mejor medicina para lidiar con sus problemas de ansiedad y poder salir adelante

Demi Lovato

La cantante ha experimentado oscuros episodios durante su vida debido a la ansiedad y la depresión, que incluso la llevaron a estar internada en un centro de rehabilitación.

