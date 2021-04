Con el fin de mostrar un adelanto de la nueva forma de “transporte público” de Elon Musk, la empresa del dueño de Testa convocó a los medios de comunicación de la localidad.

Sin embargo, muchos quedaron desconcertados al ver que el nuevo proyecto se trata de un autol conducido lentamente por un humano dentro de un túnel.

Muchos se preguntaron: , ¿Cuán futurista es la tecnología a la que The Boring Company ha llamado el “Loop”?

La construcción del Loop comenzó en 2019 bajo el campus del centro de convenciones.

Fue construido por The Boring Company de Elon Musk y se utilizarán Teslas para transportar a las personas.

Cuando los asistentes a la convención se suban a uno de los Teslas, este los transportará de un lado a otro del campus en unos dos minutos.

Se trata de un proyecto de 52 millones de dólares que consiste en, un túnel que se encuentra a 12 metros bajo tierra. Tiene aproximadamente 2,4 kilómetros de longitud y tres paradas alrededor del Centro de Convenciones de Las Vegas: la Estación Central, que es subterránea, así como la Estación Oeste y la Estación Sur, ambas sobre tierra.

El reportero Mick Akers publicó varios tuits sobre la nueva iniciativa del multimillonario dueño de Tesla.

“Sonaba como algo de ciencia ficción: personas siendo transportadas por túneles a través de una concurrida ciudad estadounidense, en vehículos sin conductor, alcanzando velocidades de hasta 250 km/h”, indicó el reportero.

Agregó que” la realidad parece ser mucho menos excitante, ya que el primer vistazo al sistema de transporte público de Elon Musk en Las Vegas ha sido presentado con críticas mediocres”

How many people can ride in one car? Is there trunk space for the passenger's belongings? — david lee joy (@davidleejoy) April 9, 2021

En lugar de los autos futuristas que llevan a la gente de un lugar a otro, se trata de vehículos Tesla normales, conducidos por humanos, que atraviesan un túnel a sólo 35 mph, aunque la iluminación es colorida y llamativa.

Y no está claro si el sistema se convertirá en algo más parecido a lo prometido, ya que la empresa de Musk no respondió a las preguntas de los medios de comunicación

So if you have 100k folks at the CC how many people can this actually serve in an hour? — DJ D-Real (@drealive) April 9, 2021

Boring Company, de Elon Musk, ha presentado su Vegas Loop en el centro de convenciones de la ciudad, donde los Tesla son conducidos -por personas- a través de túneles a 35 mph. En un principio, el proyecto se presentó con coches sin conductor que alcanzaban los 250 km/h. El circuito de 52,5 millones de dólares, que incluye dos túneles unidireccionales para vehículos a 40 pies bajo el suelo y tres estaciones de pasajeros, llevará a los asistentes a la convención a través de un campus de convenciones de 200 acres de forma gratuita en vehículos Tesla totalmente eléctricos en dos minutos.

3. Un Tesla Model X está aparcado en la Estación Central durante un avance para los medios de comunicación del Loop del Centro de Convenciones de Las Vegas.

4. Los vehículos de Tesla fueron presentados en la Estación Central durante un avance para los medios de comunicación del Loop del Centro de Convenciones de Las Vegas el viernes

5. El sistema de transporte subterráneo de Musk situado bajo el campus del Centro de Convenciones de Las Vegas debía servir para trasladar rápidamente a los asistentes a la convención por todo el campus de 200 acres, a 40 pies bajo tierra en vehículos Tesla totalmente eléctricos.

Lluvia de críticas

Pero la presentación ha provocado una lluvia de críticas negativas.

El “transporte público” de Elon Musk en Las Vegas sigue siendo sólo humanos conduciendo autos lentamente en un túnel”, escribió el sitio web de tecnología Gizmodo.

El túnel tonto de Tesla de Elon Musk es ahora lo más lamentable de Las Vegas”, añadió el sitio de tecnología y motor Jalopnik.

Es tan emocionante como una lámina de yeso sin pintar desechada en un parque de oficinas cerrado. Son sólo algunos Tesla Model 3 conduciendo lentamente en un tubo”, escribió Jason Torchinsky.

Agregó el internauta que ‘todo lo que esto es realmente son algunos Teslas conduciendo en túneles alineados con luces LED.

Es algo con lo que Musk parece estar de acuerdo: ‘Hemos simplificado mucho esto. Básicamente, se trata de Teslas en túneles, lo cual es mucho más profundo de lo que parece”, escribió en un tuit el pasado mes de octubre.

La construcción de los túneles sigue siendo lo más impresionante del proyecto, ya que los dos túneles se excavaron por completo el pasado mes de mayo.

Model 3 deliveries in Europe pic.twitter.com/fiBNp2a6pG — Tesla (@Tesla) April 1, 2021

Sin embargo, el resto del proceso parece reducirse a un paseo en un Modelo 3′.

Fuente: Dailymail