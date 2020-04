El mensaje con el que el Comando Sur recordó las acusaciones por narcotráfico contra El Aissami tras ser nombrado ministro de Petróleo

En 2017, el gobierno de Trump impuso sanciones contra El Aissami, al que responsabilizó de desempeñar un importante papel en el tráfico internacional de drogas. El pasado 26 de marzo fue incluido en la lista de 15 chavistas acusados de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.

“En marzo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a El Aissami y a otros 14 (funcionarios) por narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico”, recordó el Comando Sur en Twitter.

#Venezuela's #Maduro on Monday appointed Tareck El Aissami as oil minister, amid acute fuel shortages across the country. In March, the U.S. Justice Department charged El Aissami & 14 others w/ narcoterrorism, corruption & drug trafficking.https://t.co/OOAtpQlVmx

