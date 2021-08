Este lunes 23 de agosto fueron miles los niños que iniciaron sus clases presenciales luego de la pandemia del coronavirus, en medio de un fuerte debate sobre la utilización de la mascarilla.

El alcalde Francis Suárez no dejó pasar por alto esta importante fecha y publicó un mensaje en sus redes sociales esperando que este inicio de clases sea provechoso.

“A todos los padres que dejaron a sus hijos en la escuela durante su primer día y a todos los niños emocionados que están listos para regresar al salón de clases, ¡les deseamos un nuevo año escolar saludable, seguro y exitoso!”, expresó Suárez en su Twitter.

To all the parents dropping off their children at school for their first day and all the excited children ready to get back into the classroom, we wish you a healthy, safe, and successful new school year! pic.twitter.com/zMPIFSx2vT

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) August 23, 2021