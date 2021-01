El virus Covid-19 ha puesto en vilo al conjunto de la NBA Miami Heat, quien tuvo que suspender su partido del domingo ante los Boston Celtics.

La suspensión del cotejo que se debió realizar en el TD Garden de Boston se debió a que un jugador de los Miami Heat tuvo contacto con una persona contagiada.

Esta situación llevó a que el conjunto colocara en cuarentena a todo su equipo, hasta tanto se realicen las pruebas pertinentes.

Los Miami Heat no fueron los únicos que se vieron perjudicado con esta situación. Los Celtics de Boston también se vieron afectados ya que se detectó que algunos jugadores han sido contagiados con el Covid-19.

Según fuentes vinculadas a los Celtics de Boston ocho de los nueves jugadores habrían dado positivo a los test, por lo que también fueron colocados en cuarentena.

Jason Tatum fue uno de los jugadores de los Celtics, que salió positivo en los test. Inmediatamente fue colado en cuarentena.

From last night: The latest on the Heat’s situation, with Sunday night’s game against the Celtics postponed because of the NBA’s COVID-19 protocols and Miami staying in Boston overnight https://t.co/q9p3J6xA3G

— Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) January 11, 2021