En menos de una semana los aficionados del Miami Heat podrán ingresar al American Airlines Arena, para ver los juegos de su equipo. Pero antes deberán pasar por uno perros detectores de Covid-19.

La gerencia del conjunto del sur de la Florida indicó que implementarán este dispositivo, para así evitar que algún fanático que esté contagiado con el Covid-19 ingrese a la arena.

“Si usted o alguien en su grupo familiar recibe la señal de un canino, no se permitirá que todos los miembros del grupo ingresen a la arena”, dijo un delegado del Miami Heat.

“Un miembro del personal de seguridad le notificará los próximos pasos con respecto a la compra de su boleto”.

El equipo indicó a través de un comunicado de prensa que los canes están debidamente entrenados, para esta situación.

The Heat plan for fans returning to home games includes Covid detecting dogs used to check fans as they arrive. Starts next Thursday with 1,500 season ticket holders at game. Plan is to keep ramping up number of fans in phases. More info: https://t.co/khuC0Ojyyj pic.twitter.com/wxBTd3GVIp

— Will Manso (@WillManso) January 21, 2021