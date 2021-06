Días atras fue captada por una cámara de seguridad a una repartidora de Amazon arremeter violentamente contra una señora de 67 años en California.

Al parecer los golpes vinieron luego que la clienta se quejara por la demora en la entrega de su orden con palabras altisonantes para la repartidora.

Las imágenes muestran a una persona identificada como la repartidora golpeando a la mujer alrededor de su cabeza. El incidente, ocurrido en Castro Valley, fue captado desde varios ángulos por una cámara de vigilancia.

La trabajadora de Amazon, Iztel Ramirez, de 21 años, fue arrestada el jueves. Ella dijo que golpeó a la mujer en defensa propia, según KTVU Fox 2.

El medio informó que Doug Smith, el propietario del edificio de apartamentos de la mujer mayor, dijo que la pelea comenzó cuando recibió una notificación de que había llegado un paquete. Pero cuando fue al vestíbulo a buscarlo, el paquete no estaba allí.

La mujer le preguntó a Ramírez su paradero y le dijeron que lo recibiría pronto. Después de esperar 15 minutos más, se dijo que la mujer volvió a interrogar a Ramírez, lo que dio inicio a una violenta disputa.

Smith fue citado diciendo: “Creo que la repartidora de Amazon dijo algo sobre ‘su privilegio blanco’, y mi inquilina dijo: ‘No es necesario que se queje de eso’, se dio la vuelta y se marchó”.

Un representante de Amazon dijo a Insider en un comunicado: “Esto no refleja los altos estándares que tenemos para los conductores que entregan nuestros paquetes. Nos tomamos estos asuntos en serio y esta persona ya no entrega paquetes de Amazon”.

El Departamento del Sheriff del condado de Alameda dijo que la mujer podría haber sufrido una fractura en la nariz y otras lesiones visibles.

