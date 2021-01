Existen un sinfín de posibilidades para crear una imagen y vida nueva. Estamos en momentos difíciles debido a esta pandemia que azota nuestro país. Muchas personas no tienen trabajos, cada día vemos más casos de personas que se enferman, que pierden sus hogares y peor aún, muchos fallecimientos de familiares y amigos por esta terrible pandemia que afecta al mundo entero.

Oportunidad para la reinvención

Esta es la oportunidad de reinventarnos, creando otra forma de ganarnos la vida donde podamos laborar más independientemente. El mundo digital nos da la posibilidad de crear nuestros propios medios de remuneración sin tener que ir a un edificio donde nos podemos contaminarnos con virus o bacterias. Además, el acceso al mundo exterior se facilita con el uso de una computadora. No tenemos que tener contacto con el mundo fuera del área que nosotros determinamos.

The English Center el sitio para aprender inglés

Las clases para adquirir estas destrezas se ofrecen en línea con el apoyo del The English Center. Solo tiene que llamar al 305-445-7731. También puede visitar la pagina web del centro para obtener información. No deje pasar esta oportunidad de obtener una nueva profesión donde este puede ser su propio jefe.

The English Center ofrece clases relacionadas con el campo digital los 7 días de la semana desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. The English Center está ubicado en el 3501 SW 28 St, Miami, Fl 33133. El teléfono es: 305-445-7731. En los medios sociales nos puede encontrarnos en Twitter: @tecmiami, Instagram: @tecmiamiadult y Facebook: @FriendsofTheEnglishCenter. Las notificaciones generalmente tienen las últimas actualizaciones y la información sobre nuevos programas y cursos que estén disponibles a la comunidad en general.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Recuerde "hay más que inglés en The English Center".