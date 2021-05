El no tener un documento legal en Miami-Dade, como una licencia le podría impedir a la persona de gozar de varios beneficios. Por eso se ha propuesto una identificación comunitaria como una medida de alternativa.

Este plan es propuesto por un grupo de religiosos del condado, durante años y ahora lo quieren hacer realidad.

“Una identificación comunitaria es una pequeña parte del trabajo más amplio de unir a las personas y ayudarlas a sentir más un sentido de pertenencia a su comunidad”, dice el reverendo Aaron Lauer.

La comisionada del condado, Eileen Higgins, se está preparando para presentar una legislación para crear el programa de identificación comunitaria.

De aprobarse todos los pasos, a partir del mes de mayo las personas podrán a empezar a solicitar este instrumento legal.

“Todos los residentes de Miami-Dade serían elegibles para solicitar identificaciones comunitarias, que les proporcionarían una identificación con foto que podrían usar localmente para acceder a los servicios municipales”, dijo la comisionada.

El costo de este instrumento será avalado por el alcalde y quién será el encargado de administrarlo.

“Thomas Kennedy, a immigrant-rights activist, says it's especially important for undocumented immigrants and others to have photo ID in case of emergency… his mom couldn't pick him up early from school because his family was undocumented and had no ID.”https://t.co/8DwzJekqRt

— Thomas Kennedy (@tomaskenn) May 3, 2021