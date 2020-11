Muchos sabemos que la época más bonita del año inició porque el éxito musical de Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You”, se apodera de las lisas de música.

Este año la artista grabará un especial navideño que se estrenará en exclusiva el próximo 4 de diciembre en Apple +, pero no estará sola debido a que invitó a varias superestrellas, como Ariana Grande, Jennifer Hudson, Tiffany Haddish, Billy Eichner, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland y Mykal-Michelle Harris.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey)

El single de la banda sonora y el nuevo video musical de “Oh Santa!” también incluye a Carey cantando con Grande y Hudson y será lanzado en Apple Music y otras plataformas de streaming el mismo día.

De acuerdo con una descripción de Apple TV+, Carey interpretará al mejor amigo de Santa en el show. El ejecutivo de Carey produjo el especial, junto con Ian Stewart, Raj Kapoor y Ashley Edens para Done + Dusted.

