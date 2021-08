La esposa del actor Cristóbal Lander, Paula Bevilacqua, confirmó este domingo a través de las redes sociales que el COVID-19 alcanzó a su familia.

Tras 1 año y medio logrando escapar del virus, la enfermedad infecciosa provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 se coló en el hogar de Cristóbal Lander, el padre de la hija de Gaby Espino, en Venezuela

“Siempre agradezco por cada día aún más en los que me divierto haciendo lo que me gusta. Fotos, campañas, etc. Hoy luego de todo este encierro, este virus que después de año y medio nos atrapó, debo decirles que imagínense si me tumbó los primeros días estando vacunada, ¿qué habría pasado si no me hubiera vacunado?”, comenzó escribiendo la también influencer desde su perfil de Instagram, donde cuenta con cerca de 2 millones de seguidores.

La empresaria aprovechó la ocasión para animar a sus seguidores a no bajar la guardia frente a la enfermedad que mantiene en vilo al planeta entero desde marzo de 2020, reportó PeopleenEspanol.

“Mi gente bella deben vacunarse y aún así debemos seguir usando el tapabocas”, señaló.

La madrastra de la primogénita de Espino agradeció las muestras de preocupación que no ha dejado de recibir de sus seguidores durante esta batalla que afrontan como familia.

“Gracias a todos los que me escriben, Cristóbal Jr (su primogénito) está con la abuela porque luego de varias pruebas negativas preferimos que se quedara con ella mientras nosotros salimos de este proceso. Massi (su hijo menor), Cristóbal y yo estamos bastante bien”, informó.

Respecto a cómo pudo contagiarse, Bevilacqua compartió que “siempre” usa el cubrebocas, pero bajó la guardia durante una cena y “lamentablemente” se contagió.