Netflix ha anunciado una serie de documentales originales basados en “Sharing the Wisdom of Time”, el galardonado libro escrito por el Papa Francisco.

La serie contará historias de los ancianos y sus experiencias vividas, contadas a través de los ojos de la generación más joven. Mujeres y hombres mayores de 70 años de todo el mundo viajarán y compartirán sus diversas experiencias con jóvenes cineastas menores de 30 años de un mismo país.

Los ancianos representan diversas etnias, antecedentes socioeconómicos y religiones de todo el mundo. Tocarán temas clave que todos los seres humanos tienen en común: el amor, la lucha, el trabajo y los sueños.

La serie presentará al Papa Francisco en una entrevista exclusiva, ofreciendo un punto de vista único que servirá de hilo conductor a lo largo de la serie de cuatro episodios.

El libro está editado por el Padre Antonio Spadaro y fue publicado por primera vez por Loyola Press en los EE.UU. en 2018 y ganó varios premios en 2019.

En los Premios del Libro de la Asociación de Prensa Católica, el título ganó seis premios en varias categorías y el libro también ganó en los Premios del Libro de Iluminación, los Premios del Libro Vivir Ahora, los Premios de la Prensa Independiente y los Premios al Mejor Libro.

La serie, de Simona Ercolani (“Dottori in Corsia”), está producida por Stand By Me, socio de Asacha Media Group, y estará disponible a nivel mundial en Netflix en 2021.

“Los ancianos tienen sabiduría. Se les confía una gran responsabilidad: transmitir su experiencia de vida, su historia familiar, la historia de una comunidad, de un pueblo”, escribió el Papa Francisco en “Compartir la sabiduría del tiempo”.

