El lanzador derecho de los San Diego Padres, Joe Musgrove, logró este viernes el primer juego sin hit, ni carrera, toda una hazaña que, sin dudas, será recordada. El equipo tuvo que pasar los 8,205 partidos en 53 años de béisbol para festejar el majestuoso picheo. El evento deportivo fue amenizado con un tema de Isiah Kiner-Falefa al shorstop del triunfo de 3-0 sobre los Texas Rangers en Arlington.

