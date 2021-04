El príncipe Andrés dijo que la muerte del Duque de Edimburgo deja un “enorme vacío” en la vida de la Reina Isabel II de Inglaterra.

Así lo dijo su hijo el Duque de York.

"We've lost almost the grandfather of the nation"

Prince Andrew describes the Duke of Edinburgh as a "remarkable man" and says his death has left "huge void" for the Queenhttps://t.co/SyGxs5x8Sm pic.twitter.com/8j0MOfHCJj

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 11, 2021