Esta semana se dio a conocer que después de la entrevista con Oprah Winfrey ya se han iniciado las conversaciones entre la pareja y Buckingham para limar asperezas, así lo dio a conocer la presentadora Gayle King, amiga cercana de Meghan Markle.

“No es mi intención lanzar ninguna exclusiva, pero lo cierto es que les he llamado para saber cómo están y me confirman que, efectivamente, Harry ya ha hablado con su hermano Guillermo y también con su padre Carlos de Inglaterra”, afirmó King en su programa CBS This Morning.

“Por lo que me han descrito, no han sido unas conversaciones muy productivas. Pero ambos están contentos de que al menos han retomado el contacto”, explicó

En cuanto a cómo se sienten Meghan y Harry después de la emisión, King dijo: “Creo que lo que todavía está molesto para ellos es que el palacio sigue diciendo que quieren resolverlo en privado, pero sin embargo creen, estas historias falsas están saliendo que son muy despectivas contra Meghan todavía”.

“Por ejemplo, nadie de la Familia Real ha hablado con Meghan todavía. Y creo que es muy frustrante para ellos ver que todo el debate se ha centrado sobre el racismo dentro de la Familia Real cuando lo único que querían desde el principio era que la realeza interviniera y le dijera a la prensa que se detuviera con las historias falsas injustas e inexactas que definitivamente tienen un sesgo racial”, sostuvo la periodista.

Durante la entrevista que sostuvo la pareja con Oprah se dio a conocer que “Meghan tiene documentos que respaldan todo lo que dijo en la entrevista de Oprah. Todo”.

La declaración en nombre de la Reina decía lo siguiente: “Toda la familia se entristece al conocer el alcance total de lo desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan. Los problemas planteados, en particular el de raza, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia los abordará en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros de la familia muy queridos”.

.@GayleKing checked in with Prince Harry & Meghan this weekend:

“Harry has talked to his brother and he has talked to his father, too. The word I was given was those conversations were not productive. But they are glad that they have at least started a conversation.” pic.twitter.com/fe0ATukkYw

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 16, 2021