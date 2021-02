Después de una temporada de frío esta semana, el clima cálido y húmedo se ha movido de nuevo en el sur de Florida para mantenerse con máximas en los 80 hasta el próximo fin de semana, reportó nbcmiami

Un frente frío se está moviendo desde el norte, pero no va a conseguir un empuje a través de la zona, por lo que el aire más fresco y seco nunca llega.

Chance of mostly afternoon showers & thunderstorms in South Florida this weekend at the start of a long warm & more humid stretch. https://t.co/3NIcVP8ESu pic.twitter.com/KwKHj3ldJG

