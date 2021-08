La red social Tik Tok prohibió de toda la plataforma las búsquedas y el contenido relacionado al “Milk Crate Challenge”, tras considerar que el reto es peligroso.

El “Milk Crate Challenge” o el desafío de la caja de leche consiste en que los participantes escalan cajas de leche apiladas como una montaña, con un pico de siete cajas de altura, con el objetivo de volver a bajar sin problema alguno.

En la gran mayoría de los videos de este reto en Tik Tok muchas personas se caen en la mitad de la grabación, lo que ha ocasionado un gran número de heridos.

Justo antes de que el término se prohibiera dentro de la plataforma, el hashtag #cratechallenge ya contaba con más de 75 millones de vistas en toda la red social.

Sis did the milk crate challenge in high heels….she won! pic.twitter.com/OEDWw3DeXA

— Sugared momma ✨✨✨ (@Iamcoco78) August 23, 2021