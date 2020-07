La historia de los atracadores más famosos del mundo está a punto de concluir. No, no es el fin de Nicolás Maduro y su combo… por el moneto. Se trata de Netflix, que anunció que la aclamada serie española, La casa de papel, llegará a su fin con su quinta temporada, aunque no reveló la fecha de su estreno.

Con una serie de imágenes alusivas a la característica máscara usada por la banda, la frase “El atraco llegó a su fin” y desde sus principales redes sociales, la plataforma de streaming avisó sobre el inicio del rodaje de esta última entrega de la vida de “Tokio”, “El Profesor”, “Lisboa”, “Berlín”, ”Rio”, “Denver”, “Estocolmo”, Arturo, “Helsinki”, “Bogotá”, “Marsella”, “Manila”,”Palermo” y la Inspectora Sierra.

La última temporada de la serie, creada por Alex Pina y producida por Vancouver Media para Netflix, constará de 10 episodios y el 3 de agosto comenzará su producción.

Entre las sorpresas están la incorporación al elenco de Miguel Ángel Silveste, que ya vimos en Sky Rojo, Sense 8, y de Patrick Criado, nominado al Premio Goya por La gran familia española.

Desde la cuenta de Instagram de Netflix España se dio la bienvenida a los actores: ¿Listos para la jarana, @miguelangelsilvestre y @patrick.criado?

“Hemos dedicado casi un año a pensar cómo destrozar a la banda. Cómo poner contra las cuerdas al Profesor. Cómo llegar a situaciones irreversibles para muchos personajes. El resultado es la quinta temporada de La Casa de Papel. La guerra alcanza sus cotas más extremas y salvajes, pero es también la temporada más épica y emocionante”, destacó en un comunicado Alex Pina, el creador y Productor Ejecutivo del proyecto.

Las grabaciones de la quinta temporada de La casa de papel comenzarán el próximo 3 de agosto y las secuencias se harán en Dinamarca, España y Portugal.

Los actores confirmados para esta última temporada son: Úrsula Coberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Rodrigo de la Serna, Najwa Nimri, José Manuel Poga, entre otros.

En el equipo de realización estarán Jesús Colmenar como Productor Ejecutivo; Alex Pina como showrunner y Productor Ejecutivo; mientras que Cristina López Ferraz regresa como Directora de Producción y Productora Ejecutiva; Javier Gómez Santander, como guionista; Migue Amodeo, como el director de Fotografía y Esther Martínez-Lobato son los co-productores ejecutivos.

Y la dirección estará a cargo de Jesús Colmenar, Koldo Serra y Álex Rodrigo.

Se espera que en esta última entrega se resuelvan varias incógnitas en torno a la famosa banda de atracadores, pero especialmente el futuro de “El Profesor”, quien en el último capítulo lo vimos bajo el resguardo de la villana e inspectora, Alicia Sierra.

También hay otros personajes de los que se espera una gran conclusión, como para la alocada “Tokio”, el divertido “Denver”, el amoroso “Helsinki”, el irreverente “Palermo”, la apasionada “Lisboa” y de la misma “Inspectora Sierra, quien desde la tercera temporada acaparó la atención de los seguidores de la serie porque supo cómo poner en jaque a los protagonistas.

