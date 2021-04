Si está pensando en vender una fracción o la totalidad de su inversión en Bitcoin, asegúrese de comprender cómo funcionan los impuestos para Bitcoin.

Lo cierto es que el precio de Bitcoin (CRYPTO:BTC) se ha disparado exponencialmente en el último año, permitiendo a los inversores cuadruplicar sus ganancias sin mover un dedo.

Bitcoin es una moneda digital descentralizada que ofrece a los inversores más autonomía que otras opciones de inversión. Pero invertir en ella no significa que esté exento de impuestos.

Es posible que tenga que entregar a Hacienda una parte de los beneficios que obtenga. Sin embargo, hay una forma de reducir tu factura fiscal (o incluso de no pagar impuestos legalmente por tus ganancias con la criptodivisa) si cumples las normas para el tratamiento fiscal de las ganancias a largo plazo.

El tiempo está de su lado

La Agencia Tributaria considera el Bitcoin como una propiedad en lugar de efectivo o moneda. Esto significa que la venta de su inversión para obtener un beneficio desencadenará impuestos sobre las ganancias de capital al igual que la venta de acciones.

Hay dos tipos de impuestos sobre las ganancias de capital: a corto y a largo plazo. Si mantienes tu inversión en bitcoin durante un año o menos antes de venderla, tendrías una ganancia de capital a corto plazo. Sus ganancias serán gravadas con los tipos impositivos ordinarios, que pueden oscilar entre el 10% y el 37%.

El mejor acuerdo en su factura fiscal se produce cuando mantiene sus inversiones en Bitcoin durante más de un año, porque las normas fiscales de las ganancias de capital a largo plazo son la clave para desbloquear el tramo impositivo del 0% en sus ganancias de Bitcoin.

Maximizar sus ganancias

El secreto para entrar en el tramo impositivo más bajo de las ganancias de capital a largo plazo es prestar atención a su periodo de tenencia y controlar sus ingresos imponibles.

Las ganancias de capital a largo plazo le permiten acceder a los tipos impositivos del 0%, 15% y 20%. Para tener derecho a estos tipos impositivos favorables, debe mantener sus inversiones en Bitcoin durante más de un año antes de venderlas.

Evalúe las siguientes observaciones

Preste atención a sus ingresos. Un declarante soltero puede tener ingresos imponibles de hasta 40.400 dólares para reclamar el tramo impositivo del 0% sobre las ganancias de capital a largo plazo en 2021.

Digamos que eres soltero con un ingreso gravable de $ 25,000 en salarios y $ 15,000 en ganancias de capital a largo plazo de Bitcoin. Usted sería elegible para pagar cero impuestos sobre sus ganancias de Bitcoin porque su ingreso total de $ 40,000 es menor que el umbral para los declarantes solteros.

Una vez que se cruza ese umbral de ingresos, se pasa al tramo impositivo del 15% de las ganancias de capital a largo plazo. Así que en el ejemplo anterior, si tuvieras 20.000 dólares en ganancias a largo plazo de Bitcoin, los primeros 15.400 dólares tendrían el tipo del 0%, pero los 4.600 dólares restantes tributarían al 15%.

Obviamente, usted no quiere renunciar a la posibilidad de obtener ingresos adicionales sólo porque una parte de ellos será gravada. Pero si tiene la opción de elegir cuándo se obtienen esos ingresos, una planificación fiscal inteligente puede ahorrarle algo de dinero.

Eche un vistazo a los tramos impositivos de las plusvalías a largo plazo de 2021, según su estado civil y el umbral de ingresos que le permitiría acceder al tramo impositivo del 0%.

Los declarantes conjuntos casados reciben el mayor umbral de ingresos -hasta 80.800 dólares de ingresos imponibles- para pagar cero impuestos sobre las ganancias de capital.

No olvides las deducciones y otras inversiones

Las deducciones fiscales hacen que sea un poco más fácil entrar en el cubo de las ganancias de capital a largo plazo del 0%. Por ejemplo, la deducción estándar le permite reducir su renta imponible.

En 2021, una persona soltera puede ganar hasta 12.550 dólares antes de tener que compartir las ganancias con el IRS. Una pareja casada puede reclamar una deducción estándar de 25.100 dólares.

Además, contribuir a una IRA tradicional o a un 401(k) podría ayudarle a reducir su renta imponible, de modo que una mayor parte de sus ganancias de Bitcoin podría acogerse a tipos más bajos.

Estas deducciones y beneficios de las ganancias de capital a largo plazo también se aplican a las ganancias obtenidas en el mercado de valores. Las acciones tienden a ser menos volátiles que el Bitcoin y han demostrado ser una gran manera de iniciarse como inversor.

Además, el mercado de valores en general tiene un historial que puede ayudarle a medir mejor sus posibilidades de éxito a largo plazo.

No importa en qué decida invertir, haga de la comprensión de los impuestos una prioridad, o contrate a un profesional para que le ayude con las mejores estrategias. Ese es el secreto para maximizar las increíbles recompensas que conlleva ser un inversor.

Fuente: Fool