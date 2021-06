Poco a poco los eventos masivo se reactivan en la ciudad de Miami, y uno de los sitios que ha anunciado que albergará varios eventos es el Seminole Hard Rock Hotel & Casino..

El centro de entretenimiento tendrá el próximo 26 de septiembre al famoso guitarrista Eric Clapton.

Clapton de 76 años de edad, ofrecerá un espectáculo que deleitará a sus fans, que lo siguen desde hace más de 40 años.

Los boletos saldrá a la venta el próximo 18 de junio, pero los miembros del club de fans podrán acceder a la preventa del boleto a partir del miércoles, a través de las redes sociales del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Miami.

A los pocos días de haberse presentado Eric Clapton, el prestigioso hotel de la ciudad de Miami tendrá una par de conciertos de una de las bandas, más emblemáticas de los años 80 y 90, Guns N´ Roses.

La banda liderada por Axel Roses, se montaría en la tarima del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Miami los días 2 y 3 de octubre.

La agrupación de la legendaria canción “Welcome to the Jungle” espera brindar un espectáculo lleno de luces y mucho rock, para descargar la adrenalina acumulada, por el tiempo de confinamiento.

Pero el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Miami, ya prepara su agenda para el 2022 y ha anunciado el espectáculo que tendrá Van Morrison.

El compositor y músico británico que reanudó su gira en el 2021, tendrá un show el próximo 12 de febrero del 2022, a partir de las 8:00 pm.

