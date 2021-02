Este martes 09 de febrero el Senado votó a favor de seguir adelante con el juicio político al expresidente Donald Trump, con una mayoría de senadores que determinaron que tienen jurisdicción para llevar a juicio a ex presidentes en casos de impeachment.

Por 56 votos a favor y 44 en contra, el Senado rechazó los argumentos de los abogados de Trump, que afirmaban que celebrar un juicio de destitución a un ex presidente es inconstitucional.

La votación también sirvió como un indicio de la eventual absolución de Trump, ya que 17 senadores republicanos tendrían que votar con los demócratas para condenarlo.

Trump se enfrenta a un artículo de juicio político por “incitación a la insurrección” por su conducta que condujo al ataque en el Capitolio el 6 de enero.

Este primer día de procedimientos se dedicó a debatir si el Senado tiene jurisdicción para juzgar al ex presidente.

BREAKING: Senate votes 56-44 to uphold constitutionality of trying a former president on impeachment charges.

Cassidy, Toomey, Sasse, Romney, Collins, Murkowski join all Dems.

— Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) February 9, 2021