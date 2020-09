El superintendente de las escuelas de Miami-Dade, Alberto Carvalho, habló de las acusaciones sobre el dinero donado a su fundación sin ánimo de lucro por una plataforma online que recibió un contrato sin licitación del distrito escolar.

Por Redacción Miami Diario

“Algunos de los recientes titulares son hirientes”, dijo Carvalho el viernes, tomando un descanso de la entrega de útiles escolares y mochilas en la Escuela Primaria Holmes.

“¿Por qué no lo serían? Pero, profesionalmente, estoy aquí para decirles que agradecemos el escrutinio de cualquier buena acción. ¿Por qué no deberíamos? Particularmente un regalo, una inversión, un reconocimiento en los individuos más trabajadores del país, nuestros maestros.”

El 30 de agosto, K12 Inc., la compañía que creó la plataforma de aprendizaje virtual para las escuelas de Miami-Dade dio una donación de 1,57 millones de dólares a la fundación sin fines de lucro New Education Initiatives, Inc., de la que Carvalho es presidente.

El superintendente dijo que el dinero iba a ser utilizado para dar a los maestros de escuela una tarjeta de regalo de 100 dólares.

“Esto fue un reconocimiento, un incentivo, un aprecio por las condiciones realmente duras que enfrentan los maestros durante una implementación muy difícil de una plataforma producida e ingeniada por una compañía que ha admitido que nos falló”, dijo Carvalho.

La inspectora general del distrito escolar, Mary Kagle, está ahora investigando la donación, que se hizo antes de que K12 finalizara su contrato con las Escuelas Públicas de Miami-Dade – un contrato de 15 millones de dólares sin licitación. Esta semana, el contrato fue roto por el consejo escolar. Los miembros han expresado su preocupación sobre la propiedad de la donación.

El superintendente ha dicho que la fundación se quedaría con el dinero a pesar de que K12 se deshaga de él.

“Siempre digo que a veces no es lo que es, es lo que parece”, dijo el jueves el vicepresidente de la junta escolar Steve Gallon. “Y los 1,5 millones de dólares que se están recibiendo de un proveedor que en ese momento tenía un contrato pendiente de 15,3 millones de dólares sobre la mesa, eso planteará algunas preguntas.”

Fuente: Local10

También te puede interesar: