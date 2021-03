Después de semanas de temperaturas inusuales, el sur de Florida seguirá sintiéndose más como marzo el miércoles. Y se espera que se mantenga por el resto de la semana.

Al mismo tiempo, la fuerte alta presión frente a la costa de Carolina del Norte mantendrá los vientos leves en el pronóstico nuevamente de este miércoles.

A major snowstorm is now likely this weekend in the Rockies and High Plains, including #Denver.

Our latest, updated forecast briefing and potential impacts:https://t.co/LT7iEpwtpB pic.twitter.com/mphT0YFDhs

— The Weather Channel (@weatherchannel) March 9, 2021