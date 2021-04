El instrumento óptico será capaz de detectar signos de vida en otros planetas en solo 60 horas.

Así lo reveló Caprice Phillips, autora de una investigación sobre este sucesor del #Hubble.

“Lo que realmente me sorprendió acerca de los resultados es que podemos encontrar de forma realista signos de vida en otros planetas en los próximos 5 a 10 años”, afirma en un comunicado Phillips, que compartirá los hallazgos preliminares de su estudio en una rueda de prensa en el marco de una reunión de la Sociedad Estadounidense de Física.

La investigadora de la Universidad Estatal de #Ohio calculó que el telescopio James Webb, el más potente del #mundo, podría detectar amoníaco —considerado un posible indicio de vida— en torno a seis planetas enanos gaseosos al cabo de unas pocas órbitas.

