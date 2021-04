Los casos de abusos sexuales siguen escandalizando a la opinión pública nacional e internacional. Gracias a una investigación de The Boston Globe se conoció el terrible secreto que la policía de Boston ocultó durante años.

Un padre y su hija adolescente entraron en la comisaría de Hyde Park el pasado mes de agosto y denunciaron un crimen atroz.

La niña dijo que el ex presidente del sindicato de la policía de Boston, Patrick M. Rose Sr., había abusado de ella en repetidas ocasiones desde los 7 hasta los 12 años.

Pronto se presentaron cinco personas más, acusando a Rose de haber abusado de ellos cuando eran niños a lo largo de tres décadas, incluido el propio padre de la niña.

El hecho de que Rose fuera etiquetado como abusador sexual de menores fue una noticia para la ciudad cuando fue detenido y acusado el verano pasado.

In 1995 the Boston Police concluded that one of their officers had molested a 12-year-old child.

They kept it hidden from the public, and even chose him later as union president. Six more children came forward to accuse him in August. https://t.co/0ufQUNpdvN

— Julián Castro (@JulianCastro) April 11, 2021