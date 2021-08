Todos los años, por estas fechas, las autoridades sanitarias comienzan a advertir sobre la proximidad de la temporada de gripe. Pero este año es un poco diferente gracias a la pandemia de COVID-19.

Ahora, las autoridades de salud están advirtiendo sobre la posibilidad de un “Twin-Demic” o doble epidemia.

Se trata de la superposición de la temporada de gripe y un aumento previsto de los casos de COVID-19 este otoño e invierno.

Esto es lo que hay que saber sobre la posibilidad de que se produzca una doble pandemia, cómo podría ser y qué puede significar para la salud pública.

En ese sentido, los médicos advierten una vez más sobre la amenaza de un posible “gemelodemismo” o hospitales agobiados en medio de enfermedades respiratorias convergentes como COVID-19 e influenza.

Vale recordar que los expertos habían emitido una advertencia similar el verano pasado en medio del aumento de las infecciones por COVID-19, citando preocupaciones sobre los sistemas hospitalarios abrumados tanto por el COVID-19 como por la afluencia de pacientes con gripe , pero el aumento nunca se produjo, reportó FoxNews.

Desde octubre hasta mediados de febrero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) registraron 165 hospitalizaciones relacionadas con la influenza confirmadas por laboratorio en los EE. UU.

Se trata de la tasa más baja de hospitalizaciones relacionadas con la influenza desde que comenzó la recopilación de datos en 2005.

Sin embargo, las advertencias de los médicos han resurgido, y las autoridades de salud citan la mezcla social y las medidas de mitigación relajadas a medida que el país se acerca a las estaciones más frías.

“Este año, sin embargo, nos dirigimos a la temporada de gripe con restricciones más relajadas y la situación permitirá una mayor probabilidad de transmisión de enfermedades respiratorias”, dijo el Dr. TingTing Wong, internista y especialista en enfermedades infecciosas del NewYork-Presbyterian Medical Group Brooklyn. Fox News.

The #DeltaVariant is more dangerous than other variants of the virus that causes #COVID19.

Get vaccinated as soon as you can. If you’re in an area of substantial or high transmission, wear a mask indoors in public, even if you’re fully vaccinated.

More: https://t.co/vwRERgaGg9.

— CDC (@CDCgov) August 13, 2021