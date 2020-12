El último lanzamiento del 2020, programado para hoy fue retrasado. Se trata de la puesta en órbita del cohete SpaceX Falcon 9, el mismo tiene como misión enviar un satélite espía secreto.

El retraso del lanzamiento del SpaceX Falcon 9 se debe a que la compañía retrasó el despegue debido a un problema detectado con la segunda etapa del cohete.

El cohete Falcon 9 estaba programado para despegar a las 9:45 am del jueves, pero el lanzamiento se puso en espera aproximadamente un minuto antes, informó clickorlando.

La ventana de lanzamiento duró hasta las 12 pm, pero la compañía decidió retrasar el despegue al menos 24 horas para resolver adecuadamente el problema.

Por ello, se activó un aborto automático 1 minuto y 53 segundos antes del primer intento de lanzamiento debido a una lectura del sensor de la segunda etapa, explicó la compañía.

La presión fue más alta en la segunda etapa de lo que les gustaría a los ingenieros, según SpaceX.

En un tuit enviado por SpaceX indicaron: “Hoy se retrasó el lanzamiento de NROL-108 para observar más de cerca los datos. Falcon 9 y NROL-108 están en buenas condiciones. Los equipos están trabajando para realizar el lanzamiento al espacio mañana a partir de las 9:00 am”.

Standing down from today’s launch attempt of NROL-108 to take a closer look at the data; Falcon 9 and NROL-108 remain healthy. Teams are working toward a backup launch opportunity of tomorrow with a three-hour window opening at 9:00 a.m. EST

— SpaceX (@SpaceX) December 17, 2020