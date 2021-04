Finalmente es viernes y el pronóstico es bastante bueno para la Florida. Veremos una brisa constante, lo que provocará un alto riesgo de corrientes y un golpe moderado en la Bahía de Biscayne, pero afortunadamente las posibilidades de lluvia serán bajas.

Lluvias aisladas son ciertamente posibles en gran parte de la Florida a medida que las temperaturas máximas se desplazan hacia mediados de los 80 °F (26°C).

Junto con los vientos fuertes y lluvias y tormentas aisladas. Las máximas llegarán a los 90 para el domingo con una humedad mucho más alta también.

A coastal low will bring rain to the Northeast and Mid-Atlantic this weekend: https://t.co/nDXhoe8dln pic.twitter.com/yKUUhq72cq

— The Weather Channel (@weatherchannel) April 22, 2021