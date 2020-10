Como reza un popular dicho: “El que ha sido picado por culebra cuando ve el bejuco se asusta”, esto indica que todo el que ha pasado por una mala experiencia siente miedo de vivir alguna similar o temor de que ocurra algo parecido.

Esto es lo que le sucede a muchos venezolanos que han tenido que huir de su país de origen debido a un régimen dictatorial, populista y autoritario, que tiene el control de la nación desde hace más de veinte años, y ellos arribaron a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

Las elecciones estadounidenses, pautadas como fecha principal para el venidero 3 de noviembre, encuentra como candidatos para dirigir la nación al demócrata Joe Biden y al republicano y actual mandatario Donald Trump.

La relación con el dicho antes citado va dirigido por muchos venezolanos hacia el actual presidente norteamericano, pues temen que no se trate precisamente de un “bejuco”, y no quieren pasar por lo que huyeron de su nación, pues encuentran en Trump algunas similitudes de personalidad con Hugo Chávez.

Tal es el caso de Adelys Ferro, una venezolana-americana, que dejó su lugar de origen en 2008 en búsqueda de un mejor futuro para ella y su hijo. Reside Weston, Florida y ha tenido la oportunidad de participar en el proceso electoral estadounidense en dos ocasiones, en 2016 y el actual.

“En 2016 voté por Hillary Clinton y qué bueno que lo hice porque siempre sabía de Trump como persona pública mucho antes de que se lanzara”, declaró Ferro a MiamiDiario. “Nada de lo que yo sabía me hacía considerarlo un hombre lo suficientemente honesto, decente y empático, mucho menos un buen líder para ser el presidente de esta nación”.

Como lo refirió ella, “la nación líder del mundo libre”, no debía ser gobernada por Trump y cuando se enteró que perdió con Clinton no tuvo otra reacción que no fuera el llanto, porque llegó a su memoria vivencias que ya le había tocado pasar en Venezuela.

“Sentí algo que conocía y que podía terminar pasando de alguna manera”, aunque remarcó, “obviamente los países son absolutamente diferentes, pero populismo es populismo, autocracia es autocracia, cuando un hombre o una persona es populista es autocrático, es egoísta, tiene todas esas características que hacen que se parezca tanto a Hugo Chávez como a Nicolás Maduro. Honestamente fui una de las que dije ‘Dios mío ayúdame porque lo que viene no es bueno”.

Asegura que durante estos casi cuatro años solo se han confirmado sus miedos, dijo que Trump asumió la presidencia para despertar y exacerbar los peores sentimientos de muchos americanos. También cree que el mandatario llegó para “reavivar aún más el racismo, Donald Trump es un presidente racista y ha quedado demostrado”.

“La comparación son clarísimas entre Trump, Maduro y Chávez, y no solo ellos sino otros autócratas y dictadores de derecha e izquierda. y te digo varios ejemplos: Trump ha dicho que si pudiera cerraría redes sociales, ha dicho que si podría cerraría CNN y otros medios”, esto me recuerda a actitudes que vivimos hace unos años en Venezuela y seguimos viviendo”.

Prosiguió: “Trump es un hombre que cuando se le pregunta algo incómodo se mete con los periodistas. Es un hombre que insulta a todo el que no esté de acuerdo con él. Ha despedido y hecho que personas valiosísimas sean sacadas del equipo de trabajo de gobierno por no estar de acuerdo con él”.

Incluso Ferro también dijo que el actual mandatario “anima y aúpa a grupos extremistas armados, y eso me indica un paralelismo con los colectivos (paramilitares armados) de Chávez”.

Para cerrar, Ferro dijo que aunque las situaciones son diferentes, al igual que la dictadura en Venezuela, empezaron por ser parapetos de Gobierno y que se han convertido en lo que son hoy. “Empezó con muchas características que le vemos a Trump”.

Ferro contó que ya participó en el proceso electoral de Estados Unidos, en el proceso llamado “voto anticipado”. Lo hizo el lunes y escogió al demócrata Joe Biden. Aseguró y está convencida que es el hombre indicado para que tome las riendas de los Estados Unidos.

La estrategia de comparar a Trump con Chávez

Faltando menos de un mes para las elecciones en Estados Unidos, los habitantes del condado Miami Dade que circulaban por la autopista 112 se encontraron con un enorme valla electrónica donde se veía a el Presidente Donald Trump con los ojos de Hugo Chávez con el lema “No nos engañan otra vez” y “#TufoATirano”. El dibujo, una especie de antifaz, es bien conocido por los venezolanos. Formó parte de una de las campañas publicitarias del fallecido presidente Chávez y aun hoy se ven franelas con sus ojos impresos.

El anuncio publicitario hace una comparación directa entre ambos presidentes y esa comparación también es tema de conversación entre los latinos, en particular los venezolanos quienes ven en las declaraciones de Trump ideas y propuestas muy parecidas a las hechas por Chávez en el pasado. El actual presidente hace criticas directas a las instituciones, hace afirmaciones donde sugiere que permanecerá en el poder más allá de lo que le permite la constitución y esto hace una conexión directa en la memoria de los venezolanos.

Leopldo Martínez es miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y Presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project. Venezolano-estadounidense, Leopoldo es un abogado internacional, emprendedor social y ex congresista en Venezuela.

“Trump emplea el mismo guión del demagogo o populista radical que utilizó Chávez para alcanzar y retener el poder por vía democrática. Este guión del neo-autoritarismo puede venir desde la extrema izquierda, como en Venezuela, o desde la extrema derecha como en el caso de Trump.

Al alcanzar el poder abusan de la Democracia hasta debilitarla para erigirse por encima de la ley. Elementos notorios de esto son su retórica divisiva de la sociedad sin apego a la verdad, promover un culto a la personalidad, el ataque sistemático a la libre prensa, la supresión e intimidación de electores e incluso la amenaza de desconocer resultados incitando a la violencia en grupos armados que lo respaldan. No estamos ante un problema de derecha o izquierda, sino de compromiso o no con los valores democráticos. Trump no tiene ese compromiso”.

Convencer entre el temor y la esperanza

La elección en Florida sigue siendo reñida. Ambos candidatos han usado una estrategia similar para ganarse el voto de los venezolanos que va de la esperanza al miedo. Por una parte usan la carta de la esperanza: mientras el partido republicano asegura que seguirá presionando al régimen de Maduro hasta que caiga, el partido demócrata hace una promesa palpable y necesaria: que apenas Joe Biden gane la presidencia firmará el TPS, el estatus de protección temporal a los venezolanos que viven en Estados Unidos y que siguen en la incertidumbre sin un estatus real, mientras no pueden volver a su país. Por otro lado ambos candidatos, para convencer a los votantes provenientes de Venezuela, usan la carta del miedo: el fracaso del socialismo ha sido utilizado por los republicanos para asegurar que la crisis de Venezuela puede trasladarse a Estados Unidos. Mientras tanto, los demócratas califican a Trump de dictador. Resaltan su relación con Vladimir Putin, mandatario ruso, para dibujar también dibujar su perfil autoritario. Por tanto, las esperanzas y los temores de este creciente grupo de votantes podrían decidir quién será el próximo presidente.

Actualmente, el 61% de los venezolanos en Florida están registrados para votar sin ninguna afiliación partidista. El 16% se registró como demócrata y el 21% esta inscrito como republicano. Estas cifras dan cuenta que no existe una tendencia marcada hacia ningún partido político entre la comunidad venezolana.

La inmigración, los impuestos y la atención médica importan, pero el tema de política exterior acapara el debate. Muchos venezolanos votarán no pensando si su calidad de vida mejorará en los próximos años aquí, sino que basará su decisión en cuál de los dos candidatos puede lograr la libertad de Venezuela y un cambio político definitivo.

Según el Pew Research Center, los hispanos se convertirán en el grupo racial o étnico más grande en el electorado de 2020, con un récord de 32 millones de votantes elegibles, que comprenden el 13,3 por ciento del electorado. Desde el 2000, la proporción de votantes latinos elegibles ha aumentado un 80 por ciento.

El número de venezolanos inscritos para votar se ubica alrededor de los 50.000. A pesar de la huida masiva de venezolanos durante la última década, los venezolanos siguen siendo una comunidad latina relativamente pequeña en Florida si es comparada con la cubana de unos 650.000, la colombiana con más de 190.000 o la haitiana que alcanza 187.000. Sin embargo, vale la pena resaltar que en los comicios de 2016, Trump se impuso ante la candidata demócrata Hillary Clinton por una diferencia de poco más de 130.000 votos. Por lo tanto, en esta ocasión el voto venezolano podría acercar tendencias o incluso definir la elección en este estado.

