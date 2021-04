Las campañas para decidir la alcaldía y dos escaños en la comisión de Coral Gables están en su recta final. Por ello han arreciado los enfrentamientos entre los comisionados Patricia Keon y Vince Lago.

Los dos candidatos que encabezan la elección para la alcaldía son dos comisionados que han trabajado en el ayuntamiento juntos por 8 años.

Pero ahora se enfrentan en una agria disputa para convertirse en el próximo alcalde o alcaldesa de la llamada “Ciudad Bella”.

El candidato a la alcaldía de Coral Gables Vince Lago perdió un apoyo y enfrentó nuevos ataques políticos durante el fin de semana.

Ello luego de que el Miami Herald informara que Lago se encontraba entre las docenas de padres que firmaron una carta que denunciaba el esfuerzo de una escuela católica de Miami para abordar el racismo.

Lago, que envía a sus dos hijas a Carrollton School of the Sacred Heart, una escuela católica independiente para niñas en Coconut Grove.

Fue uno de los más de 150 padres y ex alumnos que firmaron una carta de 11 páginas en octubre en la que se afirmaba que los esfuerzos de la escuela para abordar la discriminación eran incompatibles con su fundación católica.

El colegio había adoptado una política de inclusión el pasado otoño tras las quejas sobre su cultura.

Los padres que firmaron la carta dijeron que la escuela había tratado de abordar las quejas adoptando “gastados tropos ateos de división y desesperanza” en lugar de encontrar soluciones en la teología.

También argumentaron que las estudiantes se sentían “señaladas y condenadas al ostracismo” cuando expresaban puntos de vista más conservadores sobre otros temas como el aborto y la eutanasia.

Pero más allá de eso los votantes se preguntan quién está mejor calificado para preservar la calidad de vida y el valor histórico de Coral Gables de cara al futuro.

Esa es la pregunta que se harán los votantes en pocos días. Pero las campañas de dos de los principales candidatos se enfocan en otros temas.

La comisionada Patricia Keon se ríe cuando se le pregunta sobre anuncios enviados por un comité de acción política que afirma que ella le pagó dinero al régimen de Nicolás Maduro para hacer campaña.

“Cuando las cosas no te están yendo bien o estás desesperado acuden a llamar a sus oponentes comunistas o socialistas.”, indicó.

Agregó que es absurdo y lamentable que esté ocurriendo en una campaña local”, expresa Patricia Keon, candidata a la alcaldía de Coral Gables.

Nos dice que sus anuncios de campaña terminaron en páginas patrocinadas por el gobierno venezolano de forma completamente accidental. Pero más que accidental, Vince Lago lo califica como ignorancia.

“Ella decidió que quería a ver si podía obtener apoyo de la comunidad venezolana y no hizo lo que era necesario para entender que donde pusieron los ads de la campaña de ella y pagaron, ese dinero va al régimen de Chávez, al régimen de Maduro”, explica Vince Lago, candidato a la alcaldía de Coral Gables.

La candidata a la alcaldía de Coral Gables, Patricia Keon, asegura que “los niños deben crecer” y “ser adultos inclusivos” que tengan empatía.

“El enfoque es claro. Nosotros dijimos que si queríamos hablar sobre esos temas. Peor también queremos estar seguros que las personas que enseñan a nuestras hijas en esta escuela no hablen sobre temas de política”, añadió Keon.

Un tema local que es de mucho interés es el sobre desarrollo de la histórica Coral Gables. “Si usted ve los votos de la señora Pat Keon, ella ha votado a favor de cada proyecto en los últimos 8 años, nunca ha votado en contra de un proyecto, yo voté en contra del gigantesco proyecto que aprobaron al lado de Merrick Park”.

“Tenemos regulaciones fuertes para preservar la historia aquí en Coral Gables” dice Keon, quien admite que si es posible construir para el futuro y preservar la historia.

El tercer candidato para la alcaldía es Jackson Rip Holmes. Mientras que se postulan 6 candidatos para el Grupo 2 de la Comisión y 4 candidatos para el Grupo 3.

La votación anticipada se llevará acabo el próximo sábado y domingo entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Y el día de la elección es el próximo martes 13 de abril.

Fuente: Telemundo51