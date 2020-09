View this post on Instagram

So, jetzt habe ich ein bisschen Ruhe und nehme mir die Zeit um euch von den letzten zwei Tagen zu berichten ✍️ ⁣ ⁣ Nachdem es bekannt wurde, dass ich auf dem Playboy Cover bin, war natürlich sehr viel Trubel. Manche waren sehr schockiert aber ich muss sagen, ich bin total positiv überrascht über all die tollen Rückmeldungen und vielen Komplimenten. Dafür noch mal vielen, vielen Dank euch! Es ist schön, dass ich so eine tolle Fangemeinde wie euch habe 🙏🏻💜⁣ ⁣ Am Mittwoch war ich in München bei der Playmate Wiesen. Es war ein schöner Abend. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt und auch die Playmates aus den vergangenen Jahren ⁣@stella_tiana und @patrizia_dinkel 😁Wir haben uns gut verstanden und hatten einen schönen Abend 😃🍺 ⁣ ⁣ Gestern und heute war ich beim Training, bei der Physio und habe mich um die Reha gekümmert.⁣ Morgen kommt ein Fernsehteam zu uns in die Schwimmhalle und dreht einen kleinen Bericht über mich.⁣ Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf 🎥😃 Ich werde euch natürlich berichten ⁣ ⁣ Das war’s erst mal von mir, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes und erholsames Wochenende 🙌🏽😊⁣ 📸: @lea.schmitt.fotografie #teamkrawzow #playboygermany #alleswasmännerlieben #münchen #hofbräuhaus #wiesn #playmate #party #dirndl #trachtenangermaier #highheels