Cuatro miembros de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade hablaron públicamente el miércoles sobre una cuenta de Instagram ahora eliminada dirigida al superintendente escolar Alberto Carvalho.

La cuenta, denominada “Tengo un amante” con el nombre de @superintendentofmiami, dio vueltas entre los círculos políticos de Tallahassee y los maestros y administradores de Miami-Dade, reportó Miami Herald.

Presentaba varias selfies íntimas de Carvalho, tanto sin camisa como vestido, y lo acusaba de engañar a su esposa.

La cuenta tenía 14 publicaciones y seguía otras 55 cuentas antes de que fuera bloqueada el martes. El miércoles, la cuenta se eliminó alrededor del mediodía.

A través de una portavoz del distrito, Carvalho dio esta declaración el martes: “Me molesta y me entristece saber sobre la existencia de una cuenta falsa en las redes sociales, que retrata imágenes mías obtenidas ilegítimamente, que avanza comentarios de carácter personal que presuntamente dañan el carácter y lastimar a los que me rodean”.

El miércoles, el vicepresidente Steve Gallon rompió el hielo al final de la reunión del comité de Responsabilidad Fiscal y Relaciones Gubernamentales, la primera del día. Leyó de un discurso preparado:

“… El liderazgo no se da el lujo de ignorar o descartar asuntos que puedan presentar una preocupación o amenazar con distraer, interrumpir o desacreditar una obligación y concentrarse en una misión central. Nunca podré fingir que todo sigue igual si no es así ”, dijo Gallon. “Sin embargo, respeto y respetaré que algunos asuntos son privados y no tienen un impacto en nuestro servicio y obligaciones públicos. No subestimo ni doy por sentado el impacto potencial de los asuntos privados en la vida y el servicio públicos “.

Dijo que tendría una conversación privada con Carvalho y dijo que revisaría o abordaría el tema si hay una necesidad futura.

La presidenta Perla Tabares Hantman lo siguió. Dijo que los dos últimos días habían sido un desafío para ella como presidenta.