Conocida como “Queen of Dark” (“Reina de la Oscuridad”) Nyakim Gatwech ha sorprendido al mundo tras darse a conocer como la modelo sudanesa con la piel más oscura del mundo.

La joven, de labios carnosos, pómulos prominentes y una nariz respingada, se encuentra rompiendo los estándares de belleza y todos los esquemas de la cometida industria de la moda con su peculiar y junco tono de piel y su belleza natural, reportó Hay que saberlo.

Con una determinación admirable, Nyakim Gatwech se ha convertido no solo en una referencia de la belleza humana sino toda una inspiración para millones de personas que la siguen en Instagram yen cada paso que da en su carrera como modelo.

Aunque ahora se encuentra rodeada de glamour y reflectores mediátoicos, para Nyakim no siempre fue así.

La joven, de 27 años, creció como refugiada en los campamentos de Etiopía y Kenia; cuando contaba con 13 años de edad su familia emigró a Estados Unidos, y cabe destacar que nunca se avergonzó de su color de piel, pese a que por esta característica fuera objeto de burlas y bullying, algunas personas se burlaban de ella mientras que otros niños le temían.

Una increíble trayectoria en el modelaje

Nyakim Gatwech se mudó a Minnesota, Estados Unidos, en donde conoció a más migrantes somalíes y sudaneses, y poco a poco incursionó en la industria de la moda hasta convertirse, además de una referencia, en una vocera por los derechos de los afrodescendientes.

Orgullosa de ser “The Queen of Dark” (“Reina de la Oscuridad”), e una ocasión Nyakim declararía en una entrevista que le agradaba su nombre: “no hay nada malo con la oscuridad y ser llamada reina es la cereza del pastel. El negro no es el color de la tristeza o la muerte o el mal, es solo la forma en que ha sido retratado durante tantos años. Así que soy la reina de la oscuridad que trae luz y amor a quienes me rodean”, señaló la modelo.

Su característico tono de piel ha convertido a Nyakim Gatwechla en la imagen de grandes marcas como Calvin Klein, Adlo, Cosmopolitan, entre otras. Alguna vez reconoció que al incursionar en el modelaje le sugirieron “blanquear” su piel, consejos que nunca tomó y por el contrario siguió adelante.

Ahora además de ser todo un ícono de la moda, Nyakim se siente orgullosa de su melanina y trata de llevar un mensaje positivo dirigido a todas las personas para que acepten su color de piel y se acepten tal cual son, además que se sientan orgullosos de sí mismos sin importar su aspecto.