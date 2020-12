Ellen DeGeneres, reconocida presentadora de televisión, anunció este jueves que dio positivo por coronavirus, pero aclaró a sus seguidores que por ahora se encuentra bien de salud.

A través de su cuenta de Instagram, DeGeneres, publicó lo siguiente: “Hola a todos. Les quería contar que he dado positivo por Covid-19. Afortunadamente, me encuentro bien ahora”,.

En esa cuenta de IG DeGeneres tiene 92,2 millones de seguidores.

Ellen DeGeneres has contracted Covid-19 and posts a statement on Instagram to notify everyone. She says she's feeling fine and taking the necessary precautions. pic.twitter.com/SfLfjrIVIA

— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) December 10, 2020