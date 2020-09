Ellen DeGeneres rompió el silencio sobre la gran polémica que la ha rodeado a ella y a su icónico programa de televisión en los últimos meses. En el estreno de la temporada número 18 de “The Ellen DeGeneres Show”, la presentadora abordó las numerosas denuncias sobre episodios de acoso laboral y la creación de un ambiente tóxico detrás de escena de su exitoso show, las cuales pusieron en duda su continuidad.

En su monólogo de apertura, DeGeneres pidió disculpas por cosas “que nunca debieron ocurrir”. “Sé que estoy en una posición privilegiada y de poder y entiendo que eso conlleva una responsabilidad, y asumo la responsabilidad de lo que ocurre en mi programa”, dijo la presentadora y comediante en un video publicado el lunes en su cuenta de Instagram bajo el título: “Hoy se inicia un nuevo capítulo”.

“Hemos tenido muchas conversaciones durante las últimas semanas sobre el programa, nuestro sitio de trabajo y lo que queremos para el futuro”, dijo DeGeneres. “Hemos hecho los cambios necesarios y hoy comenzamos un nuevo capítulo”, aseguró.

Today we’re starting a new chapter. pic.twitter.com/PvpZXnXLv5 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) September 21, 2020

“Me enteré de que aquí pasaron cosas que nunca debieron ocurrir. Me tomo eso muy en serio, y quiero decir que lo siento mucho por la gente que fue afectada”, dijo DeGeneres mirando a cámara en un estudio vacío dadas las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19.

Además, la cómica ha respondido a quienes la acusan de ser una persona distinta tras las cámaras. “Soy la misma persona que ven en televisión”, dijo. Y añadió que es “un proyecto en desarrollo”: “A veces estoy triste, estoy enojada, estoy ansiosa, frustrada, impaciente, y estoy trabajando en todo eso”, dijo.

“Esta soy yo y mi intención es siempre ser la mejor persona que pueda ser, y si alguna vez le he fallado a alguien, o he herido sus sentimientos, lo siento mucho. Si ese ha sido el caso, entonces me he traicionado a mí misma y me he hecho daño, porque mi intención siempre es crecer como persona”, ha subrayado.

Finalmente, la humorista ha manifestado cuál es su mayor deseo. “Solo quiero que cada uno de mis empleados sea feliz y esté orgulloso de trabajar aquí”, concluyó.

