Este sábado el reconocido fundador de SpaceX, Elon Musk, dijo que la primera pila orbital del cohete Starship debería estar lista para volar en las próximas semanas, llevando al millonario a un paso más hacia su sueño de viajes orbitales y luego interplanetarios.

En mayo, SpaceX aterrizó con éxito su prototipo Starship, SN15, un vehículo de lanzamiento de carga pesada reutilizable que eventualmente podría transportar astronautas y grandes cargas útiles a la Luna y Marte. Reseñó Reuters.

En esa ocasión, el aterrizaje se produjo después de que cuatro intentos de aterrizaje prototipo terminaran en explosiones.

“La primera pila orbital de Starship debería estar lista para volar en unas pocas semanas, pendiente sólo de la aprobación regulatoria”, tuiteó Musk .

First orbital stack of Starship should be ready for flight in a few weeks, pending only regulatory approval

— Elon Musk (@elonmusk) August 15, 2021