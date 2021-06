El CEO de Tesla, Elon Musk, anunció la noche del domingo la suspensión de la la producción de la variante más cara de su sedán insignia, el Model S Plaid Plus.

“Plaid + está cancelado. No es necesario, ya que Plaid es tan bueno ”, escribió Musk a través de su cuenta en Twitter. Agregando “0 a 60 mph en menos de 2 segundos. El coche de producción más rápido jamás fabricado. Hay que sentirlo para creerlo ”.

Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good.

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021